Омега-3 десятилетиями пользовалась репутацией полезной для сердца, сосудов и мозга добавки. Рыбий жир активно рекламировали как простой способ поддержать здоровье, однако научные данные оказались куда сложнее.
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