Энтони Дэвис: «Все знают, что Леброн не грязный игрок. Он случайно разбил лицо Стюарту»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал эпизод из матча с «Пистонс» (121:116), когда его одноклубник Леброн Джеймс отмахнулся от центрового соперника Айзейи Стюарта и разбил ему лицо.

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