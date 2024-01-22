Челябинец убил отца и выкинул тело в мусорку

Следственные органы Челябинской области предъявили обвинение жителю села Новобурино Кунашакского района, который убил 60-летнего отца палкой, расчленил его тело и в восьми пакетах выкинул в контейнер для мусора.
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