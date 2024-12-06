Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептили...Татьяна Лазарева*...
  • Е Пронина
    есть орешник ) цацкаться как прежде уже не будут)по хорошему удалять его с кланом от власти надоКадыров пошёл про...
  • Leon Dan
    Да вот, например, пусть Захарова об этом выскажется. Особенно интересно её мнение в части отмазывания. Или не рискнет...Мария Захарова на...

Трамп предложил Пердью на пост посла США в Китае

Трамп предложил Пердью на пост посла США в Китае

Дональд Трамп назначил бывшего сенатора Дэвида Пердью кандидатом на пост посла США в Китае. С богатым опытом работы в Азии и Китае, Пердью займется укреплением дипломатических и экономических отношений с Пекином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх