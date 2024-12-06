Трамп предложил Пердью на пост посла США в Китае

Дональд Трамп назначил бывшего сенатора Дэвида Пердью кандидатом на пост посла США в Китае. С богатым опытом работы в Азии и Китае, Пердью займется укреплением дипломатических и экономических отношений с Пекином.
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