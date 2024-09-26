Лавров призвал не втягивать ООН в псевдомирные инициативы по Украине

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не привлекать представителей организации к участию в «псевдомирных инициативах», направленных на разрешение конфликта на Украине.
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