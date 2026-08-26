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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Лады» Зубов: «У команды, не хватающей звезд с неба, ляжки должны звенеть, чтобы нивелировать разницу в мастерстве. Это априори подразумевается»

Главный тренер « Лады » Павел Зубов поделился мнением о важности физической подготовки. – Когда вы были исполняющим обязанности главного тренера в «Ладе», как-то сказали, что некоторые игроки паразитируют на том, что нет ротации.

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