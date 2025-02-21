Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Алексей Русских обсудили вопросы развития военного образования в Ульяновской области

Генерал армии Виктор Горемыкин и Алексей Русских ознакомились с продукцией технологических компаний, реализующих проекты в сфере беспилотных авиационных систем, обсудили этапы создания военного училища и провели совещание с должностными лицами военного комиссариата Ульяновской области.
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