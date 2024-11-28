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Новый Нижегородский

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Выставка «Старая типография».28.11.24 — 31.12.25.Выставка...

Выставка «Старая типография».28.11.24 — 31.12.25.Выставка...

Выставка «Старая типография».28.11.24 — 31.12.25.Выставка посвящена истории типографского дела в Санкт-Петербурге конца XIX — начала ХХ веков и принципам организации производственного процесса в типичном для этого времени полиграфическом комплексе.

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