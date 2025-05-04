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В Британии плачутся: Медведев обижает Трампа, а Путин хочет "врезать"

В Британии плачутся: Медведев обижает Трампа, а Путин хочет "врезать"

В интервью государственному телевидению в ответ на вопрос о порывах гнева российский лидер Владимир Путин признался, что у него “всегда” возникает желание “кому-то врезать”.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Пиарят Ме. Кому то очень хочется продлить Ельцина!
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12 час.
Федор Родников
Вы считаете что руководитель высшего звена государства,пишущий комментарии  на языке пацанов из раЁна это молодец?
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12 час.
Авас Анекак
да что тут сиськи то мять? скинуть атомную бомбу на англосаксов как говорят --------побидителей не судят-----
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10 час.
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