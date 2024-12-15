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Заноза

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Новые власти Сирии заявили, что дали РФ шанс пересмотреть отношения с сирийцами

Новые власти Сирии заявили, что дали РФ шанс пересмотреть отношения с сирийцами

ТУНИС, 14 декабря. /ТАСС/. Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) выступил с утверждением, что новые власти Сирии дали России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.

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Николай Першин
отдайте асада в обмен на базу вмф на 50 лет
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