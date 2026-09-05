Фулхэм Кристал Пэлас: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 5 сентября 2026

В субботу, 5 сентября, сыграют Фулхэм и Кристал Пэлас в матче 3-го тура Премьер-лиги Англии. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.