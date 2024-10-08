На Западе рассказали о новом способе ударов России по объектам ВСУ

Российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, пишет New York Times. «Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет», — говорится в публикации.