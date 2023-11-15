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Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Как много лет строились наши экономические отношения с Западом? Мы по льготным ценам продавали им энергоносители и другое сырьё, получая за это одобрительные похлопывания по плечу и обещания поделиться современными технологиями.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Так и так уже оставил...
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17 час.
Natalija Osminina
Наоборот, подстраховался на будущее. Если Россия находится в жуткой демографической яме, то где взять деньги на будущие пенсии? За счет ныне живущих пенсионеров.
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17 час.
Leonid PlиGin
&quot;В каждый из них уже инвестируется не менее 10 мрл. руб.!&quot; - объясните пожалуйста, что это за аббревиатура &quot;мрл. руб&quot;? Малая рыболовная лодка рубленая? Но тогда как можно инвестировать что-то рублеными лодками? Или аффтар статьи слегка безграмотен?
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7 час.

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