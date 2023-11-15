Путин уже не намекает, а говорит прямо: Зависимости от Запада приходит конец – РФ обретает полный технологический суверенитет

Наоборот, подстраховался на будущее. Если Россия находится в жуткой демографической яме, то где взять деньги на будущие пенсии? За счет ныне живущих пенсионеров.

Leonid PlиGin

"В каждый из них уже инвестируется не менее 10 мрл. руб.!" - объясните пожалуйста, что это за аббревиатура "мрл. руб"? Малая рыболовная лодка рубленая? Но тогда как можно инвестировать что-то рублеными лодками? Или аффтар статьи слегка безграмотен?