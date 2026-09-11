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Царьград

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Медведь парализовал девочку в Яйлю, спустя неделю ввели комендантский час

Медведь парализовал девочку в Яйлю, спустя неделю ввели комендантский час

Тринадцатилетняя жительница Яйлю в Республике Алтай оказалась парализованной после встречи с медведем.

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