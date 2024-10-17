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В Крыму урожайность зерновых за 10 лет увеличилась на 20-25%

В Крыму урожайность зерновых за 10 лет увеличилась на 20-25%

В Крыму урожайность зерновых за 10 лет увеличилась на 20-25%По словам министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка, причиной такого результата стала совершенно новая селекция, завоз новых семян, а также интенсивная работа производителей, которые получали господдержку.

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