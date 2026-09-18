Один на площадке, семеро дома: как живут и воспитывают детей 10 самых многодетных актрис России

Красная дорожка заканчивается быстро: свет гаснет, грим смыт, а дома начинается совсем другая жизнь. В кино всегда можно попросить второй дубль, а в семье нужно одновременно справляться с уроками, болезнями, школьной логистикой и ужином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семечки, шашка и ...
- Бард Александр Но...
- ВН Серебряков объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым