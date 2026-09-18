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Один на площадке, семеро дома: как живут и воспитывают детей 10 самых многодетных актрис России

Один на площадке, семеро дома: как живут и воспитывают детей 10 самых многодетных актрис России

Красная дорожка заканчивается быстро: свет гаснет, грим смыт, а дома начинается совсем другая жизнь. В кино всегда можно попросить второй дубль, а в семье нужно одновременно справляться с уроками, болезнями, школьной логистикой и ужином.

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