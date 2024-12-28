Глава минобороны Саудовской Аравии встретился с главой армии Ливана

Переговоры между министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом ибн Салманом и главнокомандующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном состоялись 26 декабря в Эр-Рияде, сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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