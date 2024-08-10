Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Виктор Гайдуков
    А не надо мыслить как быдло и тогда всё поймете.Армия РФ терзает ...
  • вячеслав полыгалов
    ОНИ МЕНЯ СПАСЛИ!«Втаптывали голов...
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    А смешно!Наши мне дегустацию вин устроили!НАПОИЛИ В ДРЫЗГ!-НО МИНЕРАЛКУ ПОПРОСИЛИ ВЗЯТЬ И У ГОЛОВЫ УСТАНОВИТЬ!«Втаптывали голов...

Наша страна вернёт себе своё, пусть даже на это понадобится полвека...

Очень, ОЧЕНЬ  важный  текст  от  Ирины   Алкснис.   Читаем,    разбираем  на  цитаты,  распространяем.

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