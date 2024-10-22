Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Алекс Сэм
    Не знаю, что там натворила Глюкоза ,но она как певица и человек творческий имеет право на некоторый эпатаж.Виктория Боня вст...
  • Светлана
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Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков

Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков

Певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкоза) привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача.

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