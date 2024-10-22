Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков

Певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкоза) привлекли к административной ответственности по статье о потреблении наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача.
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