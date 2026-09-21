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Контрафронт

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Украина: Один человек погиб, трое получили ранения, а дома и железнодорожная инфраструктура были...

Украина: Один человек погиб, трое получили ранения, а дома и железнодорожная инфраструктура были повреждены в Лозовой (Харьковская область) рано утром из-за предполагаемых российских авиаударов.

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