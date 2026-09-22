Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал резонансный эпизод в матче с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ, в котором Дуглас Сантос наступил на голову Андрею Менделю.
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