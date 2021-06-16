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Жена обезображена. Сбежать или остаться?

Жена обезображена. Сбежать или остаться?

Саша познакомился с Лерой в метро. Оба ехали на работу. При выходе у Леры зажало дверьми сумку, а Саша любезно ей помог.

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Максим Шишкин
Мужик. Человек. Сил тебе и исполнения желаний.
Людмила Журавская
молодец!!! продолжай, и пусть удача будет с вами
Танюша Милая
Все правильно ! Это ваш крест ! И нужно его донести доконца!
Varshavskiy Иващенко
Помогай им Господь!
Владимир Eвтушенко
Кому помог ваш пресловутый Господь? Помогают врачи и люди,но не некий бог.
Liudmila Solodko
Так бог это не тогда когда из церкви не вылазиш ь
Liudmila Solodko
Это когда в душе любовь и сострадание к ближнему, вот тогда и помогает
Varshavskiy Иващенко
Я в шоци!А какую помощь вы ждёте от Господа,если так о нем отзываетесь??Господь помогает тем,кто на него уповает.
Михаил_
Парню этому и помог сделать верный выбор.
Нина Полевая (Бойко)
Сейчас помогает на энтузиазме, т.к. еще любит. Со временем будет жить из жалости, а потом все равно бросит.
Владимир Eвтушенко
Не обязательно.
Виктория Смолкина
все таки любовь переборола егео смешанные чувства ,остался и еще деньги нашел на пластику.

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