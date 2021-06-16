Жена обезображена. Сбежать или остаться?

5МИНУТКАЗдоровьеЖена обезображена. Сбежать или остаться? Саша познакомился с Лерой в метро. Оба ехали на работу. При выходе у Леры зажало дверьми сумку, а Саша любезно ей помог.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинМужик. Человек. Сил тебе и исполнения желаний.Людмила Журавскаямолодец!!! продолжай, и пусть удача будет с вамиТанюша МилаяВсе правильно ! Это ваш крест ! И нужно его донести доконца!VИVarshavskiy ИващенкоПомогай им Господь!Владимир EвтушенкоКому помог ваш пресловутый Господь? Помогают врачи и люди,но не некий бог.LSLiudmila SolodkoТак бог это не тогда когда из церкви не вылазиш ьLSLiudmila SolodkoЭто когда в душе любовь и сострадание к ближнему, вот тогда и помогаетVИVarshavskiy ИващенкоЯ в шоци!А какую помощь вы ждёте от Господа,если так о нем отзываетесь??Господь помогает тем,кто на него уповает.Михаил_Парню этому и помог сделать верный выбор.Нина Полевая (Бойко)Сейчас помогает на энтузиазме, т.к. еще любит. Со временем будет жить из жалости, а потом все равно бросит.Владимир EвтушенкоНе обязательно.Виктория Смолкинавсе таки любовь переборола егео смешанные чувства ,остался и еще деньги нашел на пластику.Комментировать
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