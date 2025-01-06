Киев не смог решить проблему массового дезертирства украинских военных Киевским властям так и не удалось решить проблему массового дезертирства украинских военных, несмотря на принятые меры.
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Киев не смог решить проблему массового дезертирства украинских военных Киевским властям так и не удалось решить проблему массового дезертирства украинских военных, несмотря на принятые меры.
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