Страна и люди

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Польская оппозиция пообещала суд президенту и премьеру при победе на выборах

Польская оппозиция пообещала суд президенту и премьеру при победе на выборах

Польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пригрозила привлечь к суду действующих президента страны Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других высокопоставленных чиновников в случае своей победы на выборах в октябре 2023 года.

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