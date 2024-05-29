Российские фермеры внедряют роботов для улучшения сельского хозяйства Ирэн ОрлонскаяРоссийские фермеры все более активно обращаются к роботизированным технологиям для оптимизации сельскохозяйственного производства.
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