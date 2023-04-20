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Судно с российскими рыбаками загорелось у берегов Южной Кореи

Судно с российскими рыбаками загорелось у берегов Южной Кореи

Пожар охватил российское рыболовецкое судно у побережья города Ульсан (Республика Корея). Четыре человека числятся пропавшими без вести, передало южнокорейское информагентство Yonhap.

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