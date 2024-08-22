В России подешевели автомобили шести брендов

С начала августа ряд автомобильных брендов пересмотрел стоимость новых автомобилей, как в сторону увеличения, так и уменьшения, вопреки прогнозам экспертов о том, что новые транспортные средства будут только дорожать.
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