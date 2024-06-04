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«Кормим с ложечки. У мамы зубок нет, так что перетертое все», – дочь рассказала о состоянии Маргариты Тереховой, которую экстренно госпитализировали

«Кормим с ложечки. У мамы зубок нет, так что перетертое все», – дочь рассказала о состоянии Маргариты Тереховой, которую экстренно госпитализировали

Маргарите Тереховой много лет назад диагностировали болезнь Альцгеймера. На днях стало известно, что 81-летнюю актрису экстренно госпитализировали.

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