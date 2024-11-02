Диетолог Березников: систематическое проглатывание жвачки приведет к аппендициту

Если человек систематически начнет проглатывать жвачку, то это приведет к аппендициту. Желательно использовать ее в короткие промежутки времени после еды, чтобы убрать налет с зубов и устранить неприятный запах, отметил завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в беседе с RT.