Диетолог Березников: систематическое проглатывание жвачки приведет к аппендициту

Если человек систематически начнет проглатывать жвачку, то это приведет к аппендициту. Желательно использовать ее в короткие промежутки времени после еды, чтобы убрать налет с зубов и устранить неприятный запах, отметил завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в беседе с RT.
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