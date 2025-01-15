Экс-актив тюменского миллионера Медведева ворвался в топ застройщиков Тюмени

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент», проданный в 2024 году тюменским экс-депутатом и олигархом Сергеем Медведевым бизнесмену Павлу Галкину, набрал 14 позиций и попал на 13 строку в региональном топе застройщиков.