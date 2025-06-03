Третьяк поздравил Ларионова с назначением на пост наставника СКА

Он отметил, что петербуржцы всегда ставят задачу выиграть кубок Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера петербургского СКА.
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