Почетный президент РФС Колосков: «Спартаку» остается лишь сочувствовать из-за потери Промеса

У футбольного клуба «Спартак» нет никаких шансов вернуть Квинси Промеса после его ареста в ОАЭ. Фатальным событием в судьбе игрока стала автомобильная авария в которую он попал в Эмиратах - в ином случае он мог бы уже находиться в России.