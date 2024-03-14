Почетный президент РФС Колосков: «Спартаку» остается лишь сочувствовать из-за потери Промеса

У футбольного клуба «Спартак» нет никаких шансов вернуть Квинси Промеса после его ареста в ОАЭ. Фатальным событием в судьбе игрока стала автомобильная авария в которую он попал в Эмиратах - в ином случае он мог бы уже находиться в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии