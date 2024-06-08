Рассекреченные данные КГБ о том, против кого воевали бандеровцы на самом деле

АНГЕЛ АНГЕЛ

А где же раньше были? Не пора ли уже темные страницы про бывшие союзные республики правду опубликовать на основе документов. Начиная с Латышских стрелков, лесных братьев, роли татар в Крыму во время ВОВ и т.д. Пока этого не сделаем историю России перепишет "дружественный" запад, как уже было в истории государства Российского. К сожалению на сегодня во власти слишком много "патриотов" которым правду выносить очень не хочется. Ведь всплывает правда о кровавом тиране И.В.Сталине, как он расправился со своими соратниками, которые его к власти привели, а он конкурентов убрал, ой ли. А что же не хотят опубликовать документы , что эти соратники имели загран паспорта зарубежных государств и счета в зарубежных банках, на которых лежали партийные средства от спонсоров и они их не вносили в казну государства Российского рабочих и крестьян. Да ими занялись ВЧК с Ф.Э.Дзержинским, да и с либералами, Троцкистами и т.д. врагами нового государства разбирались во всех уголках мира. А вообще вам это не напоминает современную Россию и ее власть, бизнес и т.д. Может пришло время перестать поливать грязью И.В.Сталина и 80 летие Победы над фашисткой Германией вывесим портрет главнокомандующего и маршалов ПОБЕДЫ на ГУМЕ, как во времена СССР вывешивали портреты членов политбюро ЦК КПСС. Не будем закрывать мавзолей В.И.Ленина.. Это наша история, наши достижения, поражения предательство народа и развал СССР. Будем делать выводы. Но не искажать и переписывать историю, обливать незаслуженно тех кто провел коллективизацию и индустриализацию, создал самое социально ориентированное государство с лучшим образованием, здравоохранением, ВПК, ядерным щитом, непобедимой армией и т.д.... В мире хватает "друзей" которые и так напишут столько гадостей о России и ее народе, что было и чего не было и все это подадут в красивой обвертке через СМИ, кино, искусство, интернет и т.д. Может самобичеванием перестанем заниматься, что нет других дел и проблем в России???