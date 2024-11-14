Главврачом омской горбольницы №9 назначена Лариса Елисеева. До этого она работала в региональном минздраве.
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Главврачом омской горбольницы №9 назначена Лариса Елисеева. До этого она работала в региональном минздраве.