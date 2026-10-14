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Калужские новости

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Авиарейсы из Калуги перенесли на март 2027 года

Авиарейсы из Калуги перенесли на март 2027 года

Возобновление полётов из Калуги в Минеральные Воды и Санкт-Петербург отложено до марта 2027 года из-за ограничений воздушного пространства.

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