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Добрый Мир

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В США списывают истребители F-22 и сворачивают программу по разработке двигателя 5 поколения для F-35

В США списывают истребители F-22 и сворачивают программу по разработке двигателя 5 поколения для F-35

Сегодня 1K прочитали США столкнулись с техническими трудностями и невероятными затратами в реализации программ по созданию истребителей 5-го поколения.

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