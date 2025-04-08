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Аниме “Слишком много проигравших героинь” получит второй сезон На мероприя...

Аниме “Слишком много проигравших героинь” получит второй сезон На мероприя...

Аниме “Слишком много проигравших героинь” получит второй сезонНа мероприятии “Внеклассная деятельность литературного клуба старшей школы Цувабуки” авторами аниме-адаптации ранобэ “Слишком много проигравших героинь” (MakeIne: Make Heroine ga Oosugiru!) было объявлено, что их сериал получит второй сезон.

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