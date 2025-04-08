Аниме “Слишком много проигравших героинь” получит второй сезон На мероприя...

Аниме “Слишком много проигравших героинь” получит второй сезонНа мероприятии “Внеклассная деятельность литературного клуба старшей школы Цувабуки” авторами аниме-адаптации ранобэ “Слишком много проигравших героинь” (MakeIne: Make Heroine ga Oosugiru!) было объявлено, что их сериал получит второй сезон.