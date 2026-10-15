Следственный отдел по Новороссийску расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ в отношении местной жительницы, которая, по версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года присоединилась к запрещенной в России организации и впоследствии направляла подготовленные с использованием полученного от нее бланка заявления в правоохранительные органы и муниципальные структуры.
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