При ударе БПЛА повреждена стена тверского склада «Вайлдберриз»

Во время атаки украинских беспилотников повреждена стена складского помещения интернет-магазина «Вайлдберриз» в Тверской области, при этом сотрудники не пострадали, сообщил губернатор региона Виталий Королев 4 августа в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии