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При ударе БПЛА повреждена стена тверского склада «Вайлдберриз»

При ударе БПЛА повреждена стена тверского склада «Вайлдберриз»

Во время атаки украинских беспилотников повреждена стена складского помещения интернет-магазина «Вайлдберриз» в Тверской области, при этом сотрудники не пострадали, сообщил губернатор региона Виталий Королев 4 августа в мессенджере «Макс».

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