"Без температуры": Врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Специалисты продолжают мониторинг за циркуляцией различных вариантов и анализируют, как меняется симптоматика: "COVID-осень 23" действительно протекает не так, как раньше.