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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сосьедад» о Захаряне: «Надеемся, что это будет его год в нашем клубе. Он очень хорошо проявляет себя во время предсезонки»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о подготовке российского полузащитника Арсена Захаряна к предстоящему сезону.

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