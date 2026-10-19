Счётная палата усомнилась, что инфляция в России замедлится до запланированных 4% в 2027 году. Аудиторы указали, что в прогнозе недостаточно объяснено, за счёт чего получится достичь цели.
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