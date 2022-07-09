Сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности»

Сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности»

Особое внимание в ходе проведения акции инспекторы ВАИ уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

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