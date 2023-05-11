Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на картинку о титулах «Зенита»: «Вова, я все сделал »

Ранее бывший вингер «Зенита» и «Спартака» отреагировал на то, что не попал на изображение, посвященное звездам клуба по случаю завоевания 10-го чемпионства: «В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника – как воспитывать? Мы на картинках не присутствуем, зато Дзюба есть».
Популярные статьи
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
- Лыжница Степанова опубликовала полуобнаженное фото с футболкой «Зенита» в честь чемпионства
Свежие комментарии