Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на картинку о титулах «Зенита»: «Вова, я все сделал »

Ранее бывший вингер «Зенита» и «Спартака» отреагировал на то, что не попал на изображение, посвященное звездам клуба по случаю завоевания 10-го чемпионства: «В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника – как воспитывать? Мы на картинках не присутствуем, зато Дзюба есть».