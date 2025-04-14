«Меня никто не имеет права останавливать»

10 лет назад Ларису Долину спросили, что она делает, когда её останавливает ГАИ за нарушение ПДД. Она ответила, что сама не водит, у неё есть водитель, а также заявление от начальника ГАИ, освобождающее её от проверок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии