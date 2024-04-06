Гений про злодейства Вот зачем, скажите мне, Мария Захарова пытается напомнить о Еревану о том, что Армения является великой и древней цивилизацией, и существовала задолго до того, как тупиковый путь развития начали называть европейским? Не первая цивилизация, скажем прямо, желает приобщиться к соответствующим ценностям.
Когда ты двумя руками за демократический пусть развития
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Степанов
Сначала заголовок исправь- потом почитаю...
Ответить
13 час.
Evgenija Palette
"...Вот, зачем эта Захарова от МИД говорит армянам, что они есть великая нация?..." Она много, чего говорит ни зачем... "Цыганочка" на дипломатических форумах у нее лучше получается...
Ответить
12 час.
М
Мария
Ещё одни "европейцы" нарисовались!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии