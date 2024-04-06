ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Грекова
    Путин очень много делает для Страны и народа. Хрень не пишите...Оказывается, прес...
  • Татьяна Собколова
    Вот именно что есть, так что своих хватает, зачем нам еще и чужие.Сколько можно дел...
  • vagas Karlito
    Рано обсуждать подобные вопросы! Пока не ясно  что будет и как!) Хохлы  в массе своей не однородны!))  Все в современ...Те что "перейдут ...

Когда ты двумя руками за демократический пусть развития

Когда ты двумя руками за демократический пусть развития

Гений про злодейства Вот зачем, скажите мне, Мария Захарова пытается напомнить о Еревану о том, что Армения является великой и древней цивилизацией, и существовала задолго до того, как тупиковый путь развития начали называть европейским? Не первая цивилизация, скажем прямо, желает приобщиться к соответствующим ценностям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Степанов
Сначала заголовок исправь- потом почитаю...
Ответить
13 час.
Evgenija Palette
&quot;...Вот, зачем эта Захарова от МИД  говорит армянам, что они есть великая нация?...&quot; Она много, чего говорит ни зачем... &quot;Цыганочка&quot; на дипломатических форумах у нее лучше получается...
Ответить
12 час.
М
Мария
Ещё одни &quot;европейцы&quot; нарисовались!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх