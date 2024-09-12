Молния ударила в российского туриста во время отдыха на пирсе в Грузии

АГ

Александр Гуреев

Так и узнаешь здесь о наших прохиндеях, у которых задница чешется, не могут пожить дома или поездить по России, заграница манит. Молния, это природный фактор, а сколько поубивали, уже бывших путешественников, ладно в старину, земли открывали, цивилизации, а эти что прутся. Запад манит, так оставайтесь там совсем, сколько проживете, год, два от силы и полетите на небо, окончательно. Не жалко таких мне,, мозгов нет.