В Грузии молния ударила в 32-летнего россиянина из Самары. Он остался жив, сообщает Telegram-канал SHOT.
Молния ударила в российского туриста во время отдыха на пирсе в Грузии
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Так и узнаешь здесь о наших прохиндеях, у которых задница чешется, не могут пожить дома или поездить по России, заграница манит. Молния, это природный фактор, а сколько поубивали, уже бывших путешественников, ладно в старину, земли открывали, цивилизации, а эти что прутся. Запад манит, так оставайтесь там совсем, сколько проживете, год, два от силы и полетите на небо, окончательно. Не жалко таких мне,, мозгов нет.
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