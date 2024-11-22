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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецко-фашистских захватчиков

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецко-фашистских захватчиков

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы Ставки Верховного Главнокомандования, решения и приказы командармов, политдонесения, разведсводки, оперативные директивы, журналы боевых действий и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

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