По итогам сентября доля доллара в глобальных расчетах через SWIFT снизилась на 2,46 процентного пункта (п.
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