«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

В российский прокат вышел фильм «Хитмен. Последнее дело» — вторая за 15 лет режиссерская работа актера Майкла Китона (в 2008 году у него вышел фильм «Веселый господин»), вновь с ним же самим в главной роли.
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